В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (ВНИИРА, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") завершает создание персонального компьютера на отечественной компонентной базе для российской армии и МЧС, сообщил генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Подвязников.
При этом он подчеркнул, что эти компьютеры не будут завязана на возможное влияние со стороны других государств на контроль за российской техникой.