Шойгу рассказал об увеличении доли современной техники в войсках РЭБ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Доля современной техники в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) к 2021 году составит 70%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За последние пять лет в войска РЭБ поступило более 600 комплексов нового поколения, в результате чего доля современной техники достигла 67%. Планируется, что к 2021 году войска РЭБ будут укомплектованы личным составом на 95%, а уровень оснащенности современной техникой составит 70%", — заявил Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

По его словам, на текущий момент создана сбалансированная структура войск РЭБ, выстроена современная система вооружения, объединяющая наземный, воздушный и морской компоненты во всех звеньях управления. "Создано 19 новейших образцов, в том числе на воздушных носителях. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника, увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза", — сказал министр.

Он подчеркнул, что эти средства разработаны с учетом перспектив развития систем управления войсками и оружием иностранных государств. "С поставкой новой техники повысилась интенсивность подготовки войск РЭБ. Так, в 2016-2017 годах было проведено более 220 тактико-специальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных", — сообщил Шойгу.

Министр отметил, что в одном из самых крупных учений — "Электрон-2016" — приняло участие более 30 соединений и воинских частей РЭБ вооруженных сил России и Белоруссии, было привлечено более 460 образцов вооружения, военной и специальной техники. "Подобные по масштабу мероприятия проводились только во времена Советского союза — "Электрон-75" и "Дозор-86", — подчеркнул Шойгу.

"Помимо этого, в прошлом году отрабатывались задачи железнодорожной переброски сил и средств РЭБ более чем на 2 тысячи километров, а также комплексного применения техники при нанесении стратегических радиоэлектронных ударов, прорыве системы ПВО и отражении ракетно-авиационных ударов условного противника. Результаты учения, а также опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в Сирии учтены в новых уставных документах войск РЭБ", — добавил министр обороны РФ.