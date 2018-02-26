Интенсивность боевой подготовки российских войск выросла в 2017 году на 15%

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Интенсивность боевой подготовки российских войск выросла в 2017 году на 15%, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Благодаря совершенствованию учебно-материальной базы интенсивность боевой подготовки повысилась на 15%. Одновременно увеличилась и нагрузка на учебные объекты. В среднем она составляет 98%", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он также отметил, что для сокращения времени подготовки объектов к практическим занятиям, а также оборудования дополнительных районов учений в текущем году на полигоны будут поставлены более 3,5 тысячи единиц радиоуправляемого оборудования.