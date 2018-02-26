На Ставрополье мотострелки уничтожили самолет "противника"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Дежурные силы ПВО мотострелкового соединения Южного военного округа в Ставропольском крае провели тренировку по уничтожению самолета условного противника из ракетных комплексов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В качестве учебной воздушной цели был использован штурмовик Су-25СМ 4-й армии ВВС и ПВО округа, взлетевший с аэродрома в Ставропольском крае.

В момент проникновения самолета в контролируемое воздушное пространство участники тренировки были приведены в повышенную боевую готовность и своевременно обнаружили скоростную воздушную цель с помощью радиолокационных станций, способных фиксировать воздушные объекты на высотах до 20 километров и удалении до 300 километров.

"После определения характеристик и принадлежности объекта зенитчики осуществили электронные пуски и стрельбу по цели из зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска-М", — сказал Астафьев.

Боевая работа дежурных сил фиксировалась техническими средствами. После окончания тренировки все собранные данные, в том числе координаты перемещения цели, были переданы в штаб для определения оценки действий расчетов.