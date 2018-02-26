Рогозин рассказал о темпах замещения западных образцов вооружения

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Около 300 образцов вооружения НАТО, ЕС и Украины были замещены РФ с 2014 года, сообщил в интервью газете "Коммерсант" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС — образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше — около 200. В 2017 году ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих не было, все эти комплектующие были заменены разработанными российскими аналогами", — сказал он.
"Нам нужно было повторить функцию: Украина поставляла нам продукцию советского образца, а нам нужно было сделать новые и более качественные изделия, но подходящие под системы уже разработанных моделей. Вот Украина заявила, что не будет поставлять двигатели Д-436 для самолета Ан-148, ну и что дальше? Мы не собираемся воссоздавать двигатель, созданный в СССР в середине 80-х годов прошлого века", — добавил Рогозин.