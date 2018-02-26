Рогозин рассказал о росте портфеля экспортных заказов ОПК

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Портфель экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса на протяжении последних пяти лет постоянно растет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсант".

"Сейчас портфель экспортных заказов отечественной оборонки находится на уровне 50 миллиардов долларов, объем экспорта на протяжении последних пяти лет постоянно растет. Принимая во внимание неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнерам по ВТС, работу наших парней, отвечающих за это направление, можно считать более чем достойной", — сказал он.

Россия занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим 15 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.