Рогозин рассказал о росте портфеля экспортных заказов ОПК

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Портфель экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса на протяжении последних пяти лет постоянно растет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Коммерсант".
Россия занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим 15 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.