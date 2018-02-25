Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море

Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В России разработали проект нового авианосца для военно-морского флота. Об этом говорится в программе "Военная приемка" на канале "Звезда".

По предварительным расчетам, длина нового корабля составит 330 метров, ширина — 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов, а также принимать воздушные суда дальнего радиолокационного дозора.

Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, а полетная палуба будет в два раза больше, чем у "Адмирала Кузнецова", который пока остается единственным авианосцем в российском флоте.

Отмечается, что разработкой судна занимается Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2025 годы.