В Грозном представили новый автомобиль класса "багги" для военных

Багги Чаборз М-6 на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области

Багги Чаборз М-6 на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Рабочая презентация автомобиля "Чаборз-6" класса "багги", предназначенный для использования армией и силовыми структурами, прошла в Грозном, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В субботу произошло важное событие, имеющее большое значение для сил спецназа различных силовых и правоохранительных министерств и ведомств России. Состоялась рабочая презентация совершенно новой боевой машины спецназа "Чаборз-6". Она разработана специалистами Российского Университета Спецназа (РУС) под руководством помощника главы ЧР, первого заместителя начальника УФСВНГ РФ по ЧР Даниила Мартынова", — написал Кадыров в сети "Вконтакте".

Машина разработана с использованием исключительно российских комплектующих, отметил он. Основные ее качества: многофункциональность, высокая проходимость, надежность.

"В зависимости от поставленных задач "Чаборз М-6" можно будет переоборудовать в различные варианты — грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный. Конструкторы представят несколько версий двигателей и коробок передач, что имеет большое значение для адаптивности модели к климатическим условиям и конкурентным целям", — отметил глава Чечни.

По словам Кадырова, машина превосходит израильских и американских конкурентов по цене, проходимости и скорости движения.

Шестиместный багги "Чаборз М-6" впервые представили на форуме "Армия-2017". Трехместная модель "Чаборз М-3" производится серийно с марта 2017 года.