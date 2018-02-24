МУРМАНСК, 24 фев – РИА Новости. Противодиверсионный катер назвали в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, смертельно раненного в Сирии, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Сегодня в Североморске состоялась торжественная церемония присвоения почетного наименования противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике", — сказал Серга.
Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, "с начала и до конца своей офицерской службы Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе он был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, уже, к сожалению, посмертно, он был награжден за выполнение задач в Сирии".
"Катера данного проекта вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой", — пояснил Серга.
В субботу боевой состав Северного флота всего пополнили три катера, на них состоялся первый торжественный подъем Андреевского флага – главного символа принадлежности к ВМФ России. В частности, военно-морской флаг был поднят на двух транспортно-десантных катерах проекта 02510 "Раптор".
"Эти современные катера, предназначенные для деятельности в ближней морской зоне, обладают высокими мореходными качествами и способны обеспечить выполнение широкого спектра задач – от противодействия диверсионно-террористическим силам и средствам до вывода специальных групп в заданные районы и поисково-спасательного обеспечения", — пояснил начальник пресс-службы флота.
На Северном флоте Валерий Федянин служил с 2014 года. С формированием отдельной арктической мотострелковой бригады был назначен заместителем командира соединения. В мае 2016 года стал командиром отдельной Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота с присвоением воинского звания полковника.
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