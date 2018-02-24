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Противодиверсионный катер Севфлота назвали в честь полковника Федянина

15:2424.02.2018
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© Фото : судостроительный завод "Вымпел"Противодиверсионный катер. Архивное фотоПротиводиверсионный катер. Архивное фото
© Фото : судостроительный завод "Вымпел"

МУРМАНСК, 24 фев – РИА Новости. Противодиверсионный катер назвали в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, смертельно раненного в Сирии, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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По данным Минобороны России, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты СФ полковник Валерий Федянин 22 сентября 2017 года занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама, когда под автомобилем, на котором он следовал, террористами был подорван фугас, в результате чего российский офицер получил множественные ранения. Он был доставлен в главный военный клинический госпиталь в Москву, где от полученных ранений скончался 1 октября.

"Сегодня в Североморске состоялась торжественная церемония присвоения почетного наименования противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике", — сказал Серга.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, "с начала и до конца своей офицерской службы Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе он был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, уже, к сожалению, посмертно, он был награжден за выполнение задач в Сирии".

Андреевский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль.

"Катера данного проекта вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой", — пояснил Серга.

В субботу боевой состав Северного флота всего пополнили три катера, на них состоялся первый торжественный подъем Андреевского флага – главного символа принадлежности к ВМФ России. В частности, военно-морской флаг был поднят на двух транспортно-десантных катерах проекта 02510 "Раптор".

"Эти современные катера, предназначенные для деятельности в ближней морской зоне, обладают высокими мореходными качествами и способны обеспечить выполнение широкого спектра задач – от противодействия диверсионно-террористическим силам и средствам до вывода специальных групп в заданные районы и поисково-спасательного обеспечения", — пояснил начальник пресс-службы флота.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Полковник Валерий Федянин родился 12 мая 1971 года в городе Кувандык Оренбургской области. На военную службу поступил в 1988 году. В 1992 году окончил Ташкентское общевойсковое командное училище и был направлен командиром взвода в морскую пехоту Тихоокеанского флота, где прошел путь до заместителя командира бригады.

На Северном флоте Валерий Федянин служил с 2014 года. С формированием отдельной арктической мотострелковой бригады был назначен заместителем командира соединения. В мае 2016 года стал командиром отдельной Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота с присвоением воинского звания полковника.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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