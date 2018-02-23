Сильная армия обеспечивает мирное развитие страны, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сильные вооруженные силы обеспечивают стабильное поступательное развитие страны, выстраивание отношений на международной арене, но при их ослаблении появляются угрозы и вызовы, о которых ранее даже не думали, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Действительно, когда армия и флот, вооруженные силы являются самодостаточными, сильными и развитыми, то тогда создаются условия для мирного развития страны, для ее поступательного развития, для выстраивания стабильных отношений на международной арене. И кажется, что так всегда и было, кажется, что это нормально", — сказал Путин.

"Но стоит только ослабнуть вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались, появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли", — добавил президент.

Он отметил, что вооруженные силы РФ динамично развиваются. "В последние годы вооруженные силы России приобрели новую динамику развития. Такую, которая и нужна России", — сказал Путин и поблагодарил военнослужащих за работу.