Воины-тихоокеанцы первыми в России отмечают День защитника Отечества

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев — РИА Новости. Воины-тихоокеанцы группировки войск и сил на северо-востоке России и военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) первыми в России стали отмечать День защитника Отечества, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В гарнизонах, соединениях и частях ТОФ проходит торжественное празднование Дня защитника Отечества.

"В парке Победы на аллее Славы представители командования камчатской группировки, администраций Камчатского края и города возложили цветы и венки к Стене памяти. Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени (02.00 мск) с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях", — сообщил Воскресенский.

В церемонии подъема флага на флагмане ТОФ — гвардейском ракетном крейсере "Варяг" — принял участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Он поздравил экипаж с Днем защитника Отечества.

В полдень на Корабельной набережной члены Военного совета флота, военнослужащие, представители властей города и края, ветераны войны и вооруженных сил, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Церемония завершилась торжественным прохождением роты почетного караула и оркестра ТОФ.

Затем состоялось возложение цветов к стеле "Город воинской славы" на центральной площади Владивостока.

В центре города развернута выставка, где представлены порядка 15 образцов боевой техники береговых войск ТОФ. Также здесь работают полевые кухни. Вечером во Владивостоке пройдет артиллерийский салют из 30 залпов.