Зюганов назвал преимущества российского оружия перед американским

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия производит высококлассное оружие, которое гораздо дешевле и надежнее американского, поэтому у Москвы всегда останутся покупатели в сфере военной техники, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Политик отметил, что хорошее вооружение производят в мире только несколько стран. И Россия производит высококлассное оружие, которое гораздо "дешевле и надежнее американского", подчеркнул он. "Поэтому у нас брали и будут брать", — заключил политик.
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.