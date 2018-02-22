Зюганов назвал преимущества российского оружия перед американским

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия производит высококлассное оружие, которое гораздо дешевле и надежнее американского, поэтому у Москвы всегда останутся покупатели в сфере военной техники, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Сегодня сломан международный порядок, сегодня военная угроза вышла на первый план. И неизбежно будут покупать и наши системы оружия. Потому что люди и государства видят, что им реально угрожают те же американцы. Расползается ядерное оружие", — сказал Зюганов РИА Новости.

Политик отметил, что хорошее вооружение производят в мире только несколько стран. И Россия производит высококлассное оружие, которое гораздо "дешевле и надежнее американского", подчеркнул он. "Поэтому у нас брали и будут брать", — заключил политик.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.