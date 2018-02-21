В Минобороны не планируют увеличивать срок службы по призыву в России

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Минобороны России не планируют увеличивать срок военной службы граждан по призыву: никаких законодательных инициатив по этому вопросу не рассматривается, сообщает в среду Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Информация, распространенная в ряде СМИ о якобы готовящихся изменениях сроков военной службы по призыву не соответствует действительности. В Министерстве обороны никаких законодательных инициатив об увеличении срока военной службы граждан по призыву не рассматривается. Как и ранее, на военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые оповещаются повесткой военного комиссариата, вручаемой им лично под роспись", — говорится в сообщении.

Как и установлено законом, вручить повестку имеют право работники военного комиссариата, руководители по месту работы или учебы призывника, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций, где работает или учится человек.

"Всего осенью 2017 года для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ и другие войска, воинские формирования было призвано и отправлено 134 тысячи человек. План по призыву граждан на военную службу был выполнен в полном объеме. Что касается граждан, не явившихся в военные комиссариаты по повесткам, то их количество с каждым годом уменьшается и в настоящее время не превышает 0,2% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия", — отмечает ведомство.