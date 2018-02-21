В Японском море российский "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провёл серию артиллерийских стрельб в Японском море, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки большой десантный корабль ТОФ "Пересвет" в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел серию артиллерийских стрельб в акватории залива Петра Великого. В первой половине дня комендоры "Пересвета" выполнили стрельбу артиллерией по видимым береговым целям, имитирующим укрепленные точки условного противника на морском побережье", — рассказал Воскресенский.

Также корабль артиллерийским огнем поразил морскую надводную цель – корабельный буксируемый щит.

Кроме того, на "Пересвете" прошли учения по организации обороны одиночного корабля от средств воздушного нападения противника, в ходе которого прошли артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Экипаж корабля уничтожил морскую плавающую мину.

Курсовая задача К-2 — это действия одиночного корабля в море.