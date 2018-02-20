В Москве почтили память легендарного разведчика-нелегала Исхака Ахмерова

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мероприятия, посвященные памяти легендарного советского разведчика-нелегала времен Великой Отечественной войны Исхака Ахмерова, внесшего неоценимый вклад в обеспечение национальных интересов и безопасности Советского Союза, прошли во вторник в Москве.

Руководители представительства Республики Татарстан, дочь разведчика Екатерина Ахмерова, сотрудники пресс-бюро Службы внешней разведки РФ и ветераны органов госбезопасности возложили венок от руководства Татарстана и цветы к могиле Ахмерова на Химкинском кладбище.

"Сохранение памяти о таких героях, как Исхак Абдулович Ахмеров, необходимо для противодействия попыткам фальсификации истории", — подчеркнул полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин. Он отметил, что в ближайшее время в Казани на доме, где в 1920-х годах размещался Наркомат просвещения Татарской АССР, будет открыта мемориальная доска в память об Ахмерове.

Затем в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко прошло совместное заседание Клуба врачей и Клуба офицеров, созданных при полномочном представительстве Татарстана в РФ.

"Единство наших народов в годы Великой Отечественной войны, желание отстоять свою Родину сыграло большую роль в достижении победы. И мы сегодня должны это достояние беречь. Если мы сумеем сохранить единство народов, тогда наша страна будет непобедима", — сказал в ходе заседания президент академии военных наук РФ генерал армии Махмут Гареев.

"Еще несколько лет страна не знала имя своего героя — Исхака Ахмерова. Но сейчас возвращаются имена героев, с которых хотелось бы брать пример юному поколению. И большое спасибо всем тем, кто помогает это делать", — в свою очередь отметил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Исхак Абдулович Ахмеров (1901-1976) в годы Великой Отечественной войны возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. За этот период лично привлек к сотрудничеству с внешней разведкой нескольких ценных агентов, в том числе из числа работников госдепартамента, министерства финансов, спецслужб.

За выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки полковник Ахмеров был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом "Знак почета" и многими медалями. Ему был также вручен нагрудный знак "Почетный чекист".

Ранее в Музее тысячелетия Казани открылась экспозиция, посвященная Исхаку Ахмерову. Часть материалов музею передали дочь разведчика Екатерина Ахмерова и пресс-бюро СВР.

Отдавая дань профессиональному подвигу разведчика, СВР при содействии региональных властей в свое время приняла участие в создании памятника Ахмерову, который был открыт в 2015 году на родине разведчика в Челябинске. Кроме того, при содействии СВР и при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова был снят документальный телефильм "Исхак Ахмеров. Мистер резидент", премьера которого прошла в декабре 2017 года.