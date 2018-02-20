Посол Ирака опроверг сообщения о том, что Багдад просил РФ поставить Су-35

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади опроверг публикации в СМИ о том, что Багдад просил РФ о поставках истребителей Су-35 для борьбы с террористами "Исламского государства*" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

"Об этом речи не идет. Это было в СМИ, об этом говорили некоторые журналисты", — заявил посол, отвечая на вопрос, действительно ли Ирак попросил РФ поставить истребители Су-35 для борьбы с ИГ*.

При этом он отметил, что "между Россией и Ираком есть военно-техническое сотрудничество".

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

