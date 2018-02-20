Россия и Пакистан продолжат совместные контртеррористические учения

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия и Пакистан продолжат проводить совместные учения по отработке взаимодействия при выполнении контртеррористических операций в горных условиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом.
По его словам, Россия подтвердила готовность и далее содействовать укреплению контртеррористического потенциала Пакистана, что отвечает интересам всего региона.
"В прошлом году мы передали партнерам четыре транспортных боевых вертолета Ми-35М. Уверен, что они востребованы при проведении антитеррористической операции, о чем нам сегодня наши коллеги рассказали", — указал Лавров.