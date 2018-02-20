Патрушев назвал уязвимый с точки зрения защиты от хакеров федеральный округ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Проверки выявили "высокую разведывательную доступность" государственных информационных ресурсов Южного федерального округа, констатировал во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"(Проверки) показывают высокую степень разведдоступности информационных ресурсов, находящихся в пределах округа", — заявил Патрушев на выездном совещании.
Меры, которые власти предпринимают для защиты информации от хакеров, чаще всего формальны, констатировал секретарь Совбеза.