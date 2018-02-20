Патрушев назвал уязвимый с точки зрения защиты от хакеров федеральный округ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Проверки выявили "высокую разведывательную доступность" государственных информационных ресурсов Южного федерального округа, констатировал во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, проверки призваны были оценить, насколько критическая информационная инфраструктура округа защищена от "программных средств скрытого информационного воздействия" (вероятно, троянов).

"(Проверки) показывают высокую степень разведдоступности информационных ресурсов, находящихся в пределах округа", — заявил Патрушев на выездном совещании.

Меры, которые власти предпринимают для защиты информации от хакеров, чаще всего формальны, констатировал секретарь Совбеза.