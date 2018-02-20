Патрушев рассказал об опасности использования Google и Yahoo на госслужбе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Использование интернет-ресурсов Google и Yahoo на государственной службе и для решения служебных вопросов представляет серьезную опасность, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"По-прежнему серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-коммуникационных ресурсов, расположенных за пределами России — Google, Yahoo и иных", — сказал Патрушев на выездном совещании.

По его словам, это системный вопрос для всей России, но в Южном федеральном округе он стоит особенно остро.

"Наличие значительного количества информационных систем остро ставит вопрос централизованного контроля за их функционированием", — подчеркнул Патрушев.