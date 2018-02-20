В Госдуме прокомментировали планы США нарастить присутствие в Черном море

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сил России, развернутых в черноморском регионе, достаточно, чтобы отразить агрессию любого противника, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Насколько я информирован, мы не предполагаем наращивать какие-то силы и средства в этом регионе. У нас их достаточно, чтобы отразить агрессию любого противника. Присутствие второго эсминца, кроме дестабилизации и роста напряжения, не несёт ничего другого", — сказал парламентарий.

В воскресенье эскадренный миноносец ВМС США "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля". ВМС США тогда официально сообщили, что решение "направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в ответ на какие-либо действия". В последний раз два корабля ВМС США одновременно находились в Черном море в июле прошлого года, когда проводились украино-американские учения Sea Breeze.