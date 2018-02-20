На учениях в Забайкалье летчики ВВО уничтожили парк техники "противника"

Многоцелевой истребитель Су-30СМ во время лётно-тактических учений. Архивное фото

Многоцелевой истребитель Су-30СМ во время лётно-тактических учений. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Летчики истребительной и штурмовой авиации Восточного военного округа на учениях в Забайкалье уничтожили неуправляемыми ракетами и авиабомбами полевой парк бронированной техники условного противника, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Экипажи истребителей Су-30СМ провели воздушную разведку и после обнаружения крупного скопления техники "противника" произвели ракетно-бомбовый удар. После этого летчики штурмовиков Су-25 "Грач" отработали заход на цель и осуществили сброс авиационных бомб, уничтожив мишени, имитирующие танки и другую технику условного противника, находящуюся в парке", — рассказал Гордеев.

По его словам, для уничтожения наземных целей летчики применяли неуправляемые ракеты, авиационные бомбы, осколочно-фугасные заряды.

Он уточнил, что учения направлены на поддержание высокого профессионального мастерства летного состава, в том числе при подготовке к конкурсу "Авиадартс-2018".