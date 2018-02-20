На учениях в Забайкалье летчики ВВО уничтожили парк техники "противника"

ХАБАРОВСК, 20 фев — РИА Новости. Летчики истребительной и штурмовой авиации Восточного военного округа на учениях в Забайкалье уничтожили неуправляемыми ракетами и авиабомбами полевой парк бронированной техники условного противника, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
По его словам, для уничтожения наземных целей летчики применяли неуправляемые ракеты, авиационные бомбы, осколочно-фугасные заряды.
Он уточнил, что учения направлены на поддержание высокого профессионального мастерства летного состава, в том числе при подготовке к конкурсу "Авиадартс-2018".