В Петербурге открылся мемориальный кабинет главкома ВМФ СССР Кузнецова

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мемориальный кабинет народного комиссара (впоследствии — военно-морского министра), главнокомандующего Военно-морским флотом СССР Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова торжественно открылся в преддверии 100-летия Красной армии и флота в санкт-петербургской Военно-морской академии, сообщил журналистам в понедельник представитель ВМФ России капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В Санкт-Петербурге в Военно-морской академии имени Кузнецова состоялось торжественное открытие мемориального кабинета легендарного наркома ВМФ СССР, военно-морского министра и главнокомандующего ВМФ Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова", — сказал Дыгало.

Он отметил, что в церемонии приняли участие потомки флотоводца, главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилией, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, научно-исследовательских институтов ВУНЦ ВМФ, слушатели Военно-морской академии, ветераны военного флота.

"Открытие мемориального кабинета самого авторитетного из флотских руководителей нового времени состоялось в дни, когда мы отмечаем 100-летие Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. По своей сути это столетие — показатель напряженного и созидательного труда всей страны, отечественной науки, развития военно-морского искусства и кораблестроения, что позволило создать флот нового качественного уровня", — сказал главком ВМФ России, слова которого процитировал Дыгало.

© Фото : пресс-служба ВМФ Главком ВМФ Владимир Королев во время церемонии открытия мемориального кабинета Наркома ВМФ Адмирала Кузнецова в Военно-Морской Академии © Фото : пресс-служба ВМФ Главком ВМФ Владимир Королев во время церемонии открытия мемориального кабинета Наркома ВМФ Адмирала Кузнецова в Военно-Морской Академии

Королев отметил, что "вклад адмирала Николая Герасимовича Кузнецова в эту 100-летнюю историю огромен: наследие легендарного флотоводца легло в основу развития современной военной науки, стратегии и тактики применения ВМФ; это выдающийся опыт нашей Победы в Великой Отечественной войне, опыт реализации послевоенных кораблестроительных программ и организации военно-морского присутствия в Мировом океане".

По словам Дыгало, невестка флотоводца — Раиса Кузнецова, внучка Ольга Кузнецова (Павленко) передали в дар Военно-морской академии уникальные предметы, что позволило воссоздать в мемориальном кабинете историческую обстановку.

© Фото : пресс-служба ВМФ Письменный стол в кабинете Наркома ВМФ Адмирала Кузнецова в Военно-Морской Академии © Фото : пресс-служба ВМФ Письменный стол в кабинете Наркома ВМФ Адмирала Кузнецова в Военно-Морской Академии

"Это папка для документов, письменные приборы, набор курительных трубок, бюсты адмиралов Ушакова и Нахимова, которые всегда находились в кабинете Кузнецова, оригинальные оконные шторы, фотографии. По-настоящему уникальным экспонатом в мемориальном кабинете стал набор граммофонных пластинок, записанных по личной просьбе наркома ВМФ и подаренных флотоводцу великим отечественным певцом Иваном Семеновичем Козловским", — уточнил Дыгало.