Россия и Алжир настроены выполнять договоренности по ВТС, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции Международного дискуссионного клуба Валдай Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях в Москве. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия и Алжир настроены выполнять заключенные двусторонние договоренности по линии ВТС, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хорошие (есть) перспективы, и хорошие результаты уже достигнуты в сфере военно-технического сотрудничества. Планы, которые здесь существуют, необходимо выполнять, мы настроены на это так же, как и наши алжирские друзья", — сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявил, что Россия выполнит свои обязательства по поставке боевых вертолетов Ми-28НЭ перед Алжиром.