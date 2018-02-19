В Госдуме создадут рабочую группу для обсуждения законопроекта о ЧВК

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экспертный совет при комитете Госдумы по обороне занимается формированием рабочей группы для обсуждения законопроекта о частных военных компаниях (ЧВК), заявил глава оборонного комитета ГД Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в России.

"Экспертный совет (при комитете ГД по обороне — ред.) сейчас формирует рабочую группу, куда мы привлекаем как самостоятельно предложивших свои услуги и уже занимавшихся этим вопросом, так и ряд структур, таких как Академия военных наук, Академия Генерального штаба, где есть наработки по этому вопросу. Будем активно готовить круглый стол по этому направлению деятельности", — заявил Шаманов.