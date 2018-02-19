Минобороны подводит итоги окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Минобороны подводит итоги окружного этапа четвертого Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"В окружном этапе конкурса приняло участие более 600 журналистов практически из всех субъектов Российской Федерации, которые посвятили свои материалы различным аспектам деятельности Вооруженных сил… В настоящее время во всех военных округах и Северном флоте жюри завершает рассмотрение и оценку конкурсных работ. Церемонии награждения лауреатов окружного этапа "Медиа-Ас-2018" стартуют в преддверии Дня защитника Отечества. Победители окружных этапов получат право участвовать в финале конкурса, который пройдет весной 2018 года в комплексе зданий Минобороны России на Фрунзенской набережной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй год подряд на конкурс были представлены материалы на национальных языках.

В 2018 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях. Приз победителям в номинации "Лучшие кадры" вручат за новостной репортаж, "Командный голос" — за лучшую радиопрограмму, "Сила слова" — за лучший материал в печатных СМИ, "Стиль жизни" — за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию. Также награждение пройдет в номинациях "Проект специального назначения" за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ), "Молния" — за лучшую работу в информагентстве, "Главный калибр" — за лучшую фотоработу, "На острие атаки" — за лучший материал в региональных СМИ и "Прорыв" — за лучший дебют года. Также в рамках фестиваля ежегодно вручается премия имени В.Р. Джибути, присуждаемая за смелость, объективность и высокий профессионализм в освещении военной проблематики.

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас" впервые прошел в 2015 году по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной РФ собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики. За три года в фестивале приняло участие несколько тысяч российских журналистов. Только в 2017 году на конкурс было представлено более 800 журналистских работ со всей страны, среди которых впервые были материалы на национальных языках. Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редакторы центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.

Фестиваль проводится с целью привлечения широкого круга СМИ к освещению военной тематики и создания здоровой конкуренции между редакциями, журналистами, блогерами и интернет-пользователями в освещении деятельности ВС РФ.