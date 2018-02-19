Летчики ВМФ России впервые отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Летчики морской авиации ВМФ РФ впервые отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ, сообщает официальный печатный орган ВС РФ газета "Красная звезда".

"Впервые в новейшей истории России летчики морской авиации ВМФ отработали полеты на дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тренировки в воздух с аэродрома ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ поднимались самолеты Су-30СМ и Су-24М. Истребители и бомбардировщики, пилотируемые летчиками Управления морской авиации ВМФ и Балтийского и Черноморского флотов, более 100 раз контактировали с самолетом-дозаправщиком Ил-78. Всего в ходе летных смен они совершили более 40 взлетов и посадок.

Для отработки дозаправки в воздухе самолеты Балтийского и Черноморского флотов осуществили перелеты из Калининградской области и Крыма на аэродром ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ, по решению начальника морской авиации ВМФ генерал-майора Игоря Кожина, уточняет издание.