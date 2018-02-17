Опубликовано видео испытаний арктического ЗРК "Тор-М2ДТ"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Видео стрельб опубликовал телеканал RT.

Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника. На испытаниях также протестировали точность наведения комплекса при стрельбе очередью.

Теперь "Тор-М2ДТ" должен пройти проверку при перевозке воздушным транспортом и климатические испытания в Арктике. Ранее сообщалось, что новый ЗРК заступит на боевое дежурство в 2018 году.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" впервые представили в 2017 году на Параде Победы. Комплекс входит в систему ЗРК "Тор-М2", аббревиатура ДТ означает "двухзвенный тягач". Он в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Отмечается, что ЗРК способен поражать четыре цели одновременно.