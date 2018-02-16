Шойгу поддержал идею о создании в Хакасии филиала парка "Патриот"

АБАКАН (Хакасия), 16 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал предложение главы Хакасии Виктора Зимина о создании в регионе филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".

"Мы рассмотрим этот вариант. Идея хорошая", — сказал Шойгу в пятницу в ходе встречи с Зиминым в ответ на соответствующее предложение главы республики.

Министр обороны также отметил, что задача верховного главнокомандующего по развертыванию в регионе зенитно-ракетной бригады выполнена и теперь необходимо наладить в гарнизоне качественную социально-бытовую инфраструктуру.

"Важно, чтобы те люди, которые выполняли поставленную задачу, жили в нормальных условиях", — подчеркнул Шойгу.

По его словам, обустройство бригады будет завершено до конца текущего года.