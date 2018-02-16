В Совфеде не исключили продление договора о СНВ после 2021 года

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений может быть продлен после 2021 года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я не исключаю, что договор СНВ может быть продлен после 2021 года", — сказал он.

Бондарев напомнил, что договор рассчитан на пролонгацию в случае обоюдного желания стран-контрагентов. "Необходимость дальнейшего сокращения наступательных вооружений полностью соответствует российской военной доктрине, носящей оборонительный характер", — сказал он.

Он подчеркнул, что уже сформирована многолетняя практика взаимодействия по этому договору. Это уже третий документ данной группы, действующий вариант был серьезно изменен по сравнению с СНВ-2, напомнил сенатор.

"Кроме того, СНВ – один из немногих документов, по которым наши позиции с США сходятся, как минимум на уровне деклараций. И это опять же один из тех немногих документов, соблюдение обязательств по которому пока не вызывает каких-то острых взаимных претензий, ставящих его под угрозу денонсации: как, например, РСМД, который нарушают американцы, обвиняя при этом нас", — заявил Бондарев.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Как ранее сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве заявляли, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором