МИД призвал США продолжить поиск решений вопросов, связанных с СНВ

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений вопросов, связанных с Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в проекте заявления МИД РФ.

"РФ настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из засчета средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникнуть у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ", — говорится в проекте заявления МИД РФ, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.