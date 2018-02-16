В Совфеде напомнили о готовности России продлить договор о СНВ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), несмотря на попытки США обойти его, и будет предпринимать усилия для его продления после 2021 года, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Как сообщили ранее СМИ, договор о СНВ может быть продлен в 2021 году еще на пять лет, но при определенных условиях, говорится в материалах МИД.

"Российская сторона прилагает, как и раньше, максимум дипломатических усилий для того, чтобы этот сдерживающий фактор в разработке и развитии ядерных вооружений, был сохранен. Пока есть надежда, что это удастся сделать, постараться, чтобы договор остался в силе, необходимо обязательно", — сказал Серебренников.

При этом он отметил, что США давно уже ищут "разные уловки" для нарушения предусмотренных договором о СНВ договоренностей.

"Россия строго придерживалась и придерживается линии на очень четкое выполнение взятых на себя в соответствии с договором обязательств, несмотря на то, что со стороны США наблюдается очень много недоговоренностей, неточностей, отказов учитывать так называемые "переоборудованные" вооружения", — констатировал сенатор.