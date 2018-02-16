Главком ВМФ рассказал об оснащении береговых войск современной техникой

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Уровень оснащения самой современной техникой береговых подразделений Военно-морского флота РФ достиг 96% благодаря ракетным комплексам "Бал" и "Бастион", заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

"За последние несколько лет переоснащение береговых войск ВМФ на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволило нам довести уровень оснащения современной техникой до 96%", — отметил он в интервью газете "Красная Звезда".

Кроме того, по его словам, на вооружение десантно-штурмовых и разведывательных подразделений и частей береговых войск своевременно поступают новые образцы парашютных систем, что способствует качественному проведению воздушно-десантной подготовки.