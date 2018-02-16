В Адыгее артиллеристы нанесли массированный удар по объектам "противника"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости. Артиллеристы соединения Южного военного округа выполнили массированный огневой удар по наступающему условному противнику на полигоне Майкопский в Адыгее, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Расчеты боевых машин провели стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 километров из самоходных гаубиц "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Ураган", минометов "Сани", — сказал он.

Особое внимание во время стрельбы было уделено работе по взаимодействию с расчетами беспилотников, а также отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии с учётом поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника.

В стрельбах приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.