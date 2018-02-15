В РВСН стартовал конкурс специалистов радиоэлетронной борьбы

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Конкурс специалистов радиоэлетронной борьбы (РЭБ) стартовал в Ракетных войсках стратегического назначения, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В соединениях РВСН стартовал отборочный этап конкурса "Электронный рубеж" среди специалистов РЭБ. Программа конкурса предполагает проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин. Конкурсанты состязаются в тактико-специальной, специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполнят ряд заданий по военной топографии", — говорится в сообщении.

Поясняется, что особенность конкурсов и состязаний заключается в использовании новейших средств РЭБ, предназначенных для обнаружения, определения местоположения современных радиоэлектронных средств.

"Состязания предполагают прохождение конкурсантами специального маршрута с препятствиями. Так, специалистам РЭБ помимо прохождения дистанции предстоит в общевойсковом защитном комплекте преодолеть зараженный участок местности, оказать первую медицинскую помощь и эвакуировать раненого. Практической частью состязания предусмотрено развертывание комплексов, определение источников радиоэлектронного излучения на разных частотах", — добавляет департамент.

Победители конкурса примут участие в следующем этапе в апреле. В мероприятии участвуют около 25 расчетов, задействованы более 30 единиц техники.