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Безопасность

Адмирал ответил на требование Киева отремонтировать украинский флот в Крыму

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Февраль 2018 (52)
21:5715.02.2018
(обновлено: 23:15 15.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКорабль управления Славутич ВМС Украины в Северной бухте Севастополя. Архивное фотоКорабль управления Славутич ВМС Украины в Северной бухте Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские моряки не ломали корабли Военно-морских сил Украины, находящиеся в Севастополе, их состояние отражено в бортовых журналах и документах флотских управлений, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Киев потребовал от Москвы отремонтировать оставленные в Крыму корабли
Как заявил в четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль, РФ должна вернуть Киеву корабли из Крыма, предварительно их отремонтировав. По его словам, "Россия по-пиратски захватила эти корабли и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить".

"Я считаю, что никаких договоренностей не было. Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", — заявил РИА Новости в четверг Валуев.

По его мнению, "следовало в то время, когда корабли, как считает украинская сторона, были исправны, вывести их с экипажами к новым местам базирования на Украине либо заключить договор и выставить свою вахту для их охраны".

В глубоком тылу
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В глубоком тылу

"Кстати сказать, украинские сухопутчики оказались более разворотливыми. Они забрали все, что хотели. А моряки спали, теперь проснулись, и подавай им отремонтированные корабли. Нам бы свои отремонтировать", — сказал адмирал.

Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Песков назвал предложение Путина Киеву по технике из Крыма официальным
Он отметил, что с момента добровольного ухода — без единого выстрела — украинских моряков из Крыма, корабли охраняются черноморцами, и российская сторона готова их передать Киеву.

"Что касается ремонта, извините, никто ничего никому не обещал. Второе — никто из российских моряков не ломал эти корабли", — подчеркнул Валуев.

За материальную составляющую любого корабля отвечают соответствующие управления флота, добавил он. "На самом корабле — командир, старпом и командиры боевых частей. Состояние корабельных технических средств и вооружения можно проследить по записям в журналах. Если встать на юридический путь выяснения истины, то ничем, кроме начетов на материально ответственных должностных лиц Военно-морских сил ВС Украины, дело не закончится. Пусть судятся", — сказал адмирал.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Джабаров предположил, почему Киев не забирает технику из Крыма
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов Россия готова пригласить украинских специалистов. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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