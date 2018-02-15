Адмирал ответил на требование Киева отремонтировать украинский флот в Крыму

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские моряки не ломали корабли Военно-морских сил Украины, находящиеся в Севастополе, их состояние отражено в бортовых журналах и документах флотских управлений, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
"Я считаю, что никаких договоренностей не было. Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", — заявил РИА Новости в четверг Валуев.
По его мнению, "следовало в то время, когда корабли, как считает украинская сторона, были исправны, вывести их с экипажами к новым местам базирования на Украине либо заключить договор и выставить свою вахту для их охраны".
"Кстати сказать, украинские сухопутчики оказались более разворотливыми. Они забрали все, что хотели. А моряки спали, теперь проснулись, и подавай им отремонтированные корабли. Нам бы свои отремонтировать", — сказал адмирал.
"Что касается ремонта, извините, никто ничего никому не обещал. Второе — никто из российских моряков не ломал эти корабли", — подчеркнул Валуев.
За материальную составляющую любого корабля отвечают соответствующие управления флота, добавил он. "На самом корабле — командир, старпом и командиры боевых частей. Состояние корабельных технических средств и вооружения можно проследить по записям в журналах. Если встать на юридический путь выяснения истины, то ничем, кроме начетов на материально ответственных должностных лиц Военно-морских сил ВС Украины, дело не закончится. Пусть судятся", — сказал адмирал.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".