МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области не угрожает международной безопасности, но обеспечивает защиту России в условиях расширения НАТО на Восток, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" — оружие оборонительное, а не наступательное. Международной безопасности не угрожает, но обеспечивает мощную защиту России в условиях расширения НАТО на Восток", — сказал сенатор.

Бондарев отметил, что идет наращивание сил НАТО, развитие его инфраструктуры и увеличение численности войск в непосредственной близости от России — на территории Польши, Румынии, других стран Центральной и Восточной Европы. В новом американском бюджете, рассчитанном на 2019 год, Пентагон уже запросил более 6,3 миллиарда долларов на цели "противодействия российской агрессии в Европе", включая увеличение численности американских военных в восточноевропейском макрорегионе и военную подготовку союзников по НАТО, напомнил глава комитета.

"США уже много десятков лет осуществляют экспансию на соседние с нами страны: разрушили Югославию, спровоцировали гражданскую войну с последующими затяжными беспорядками на Украине, политически и экономически подчинили Польшу, Литву, Латвию, Эстонию", — заявил парламентарий.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и сейчас продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.

В России неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать свои вооружения где угодно на своей территории.