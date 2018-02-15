В Совфеде прокомментировали планы США усилить военное присутствие в Европе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Планы США увеличить присутствие своих военных в Европе никак не скажутся на планах работы Минобороны РФ, обороноспособность России и так находится на высочайшем уровне, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
67.8%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.4%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.8%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
"По поводу реакции России на бюджетные планы Америки по допфинансированию НАТО в Европе повторю уже ранее сказанное: мы укрепляем свою обороноспособность вне зависимости от каких-то действий США или другой страны. И на сегодняшний день наша броня крепка настолько, что новые заявления США напрямую никак не отразятся на планах работы министерства обороны России. В этом просто нет необходимости. Как говорится, собаки лают — караван идет", — заявил Бондарев.
"На волне активизации антироссийской пропаганды, общего обострения отношений с Россией у американских военных появился повод "выбить" у конгресса еще больше денег на нужды своего ведомства. Сегодня их аппетиты выросли уже до 6,3 миллиардов долларов на 2019 год. Война — в данном случае, конечно, холодная — как они считают, "все спишет", — заявил Бондарев.