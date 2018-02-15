В Совфеде прокомментировали планы США усилить военное присутствие в Европе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Планы США увеличить присутствие своих военных в Европе никак не скажутся на планах работы Минобороны РФ, обороноспособность России и так находится на высочайшем уровне, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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Администрация США запросила ранее у конгресса выделение 6,3 миллиарда долларов в рамках проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год на "Европейскую инициативу сдерживания". В документе отмечается, что "бюджет запрашивает более 6,3 миллиарда долларов для "Европейской инициативы сдерживания" Пентагона", программу, направленную на "сдерживание российской агрессии в регионе", в том числе, путем усиления присутствия там американских военных.

"По поводу реакции России на бюджетные планы Америки по допфинансированию НАТО в Европе повторю уже ранее сказанное: мы укрепляем свою обороноспособность вне зависимости от каких-то действий США или другой страны. И на сегодняшний день наша броня крепка настолько, что новые заявления США напрямую никак не отразятся на планах работы министерства обороны России. В этом просто нет необходимости. Как говорится, собаки лают — караван идет", — заявил Бондарев.

Он констатировал, что продолжается заложенная ранее тенденция по узакониванию в бюджетном документе США антироссийской направленности внешней политики. С 2015 года борьба с воображаемой российской агрессией в Европе является у США расходной статьей, объем средств, которые запрашивает на это Пентагон, увеличивается: на "сдерживание России" в нынешнем году предусмотрено 4,3 миллиарда долларов, до этого было 3,4 миллиарда долларов, напомнил сенатор.

"На волне активизации антироссийской пропаганды, общего обострения отношений с Россией у американских военных появился повод "выбить" у конгресса еще больше денег на нужды своего ведомства. Сегодня их аппетиты выросли уже до 6,3 миллиардов долларов на 2019 год. Война — в данном случае, конечно, холодная — как они считают, "все спишет", — заявил Бондарев.