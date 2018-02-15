На учениях в Хабаровском крае бомбардировщики провели дозаправку в воздухе

ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Летчики бомбардировочной авиации смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае выполнили дозаправку в воздухе, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Один из самых сложных элементов летной подготовки отработали экипажи истребителей бомбардировщиков Су-34 и бомбардировщиков Су-24М. Дозаправка выполнялась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 500 километров в час на высоте от трех до пяти тысяч метров", — сказал Гордеев.

Он отметил, что летчики отработали как одиночную, так и парную дозаправку. Задания выполнялись днем.