В Москве представят новую книгу о российских разведчиках и их портреты

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) 21 февраля проведет в Москве два мероприятия, объединенные одной темой — история российской внешней разведки в лицах. Откроет мероприятия директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Писатель, дважды лауреат премии СВР России, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов представит свою новую книгу – это вторая часть уже ставшего популярным сборника очерков "Легендарные разведчики" из молодогвардейской серии "ЖЗЛ", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
"Читателям предстоит познакомиться с героями, которые прожили жизнь под грифом "секретно". Многих автор знал лично, вел задушевные беседы, и разведчики порой были очень откровенны. Потому очерки о судьбах этих удивительных людей станут для читателей настоящим открытием", — сказал он.
"Художники, познакомившись с биографиями легендарных разведчиков, вдохновились идеей создания произведений изобразительного искусства, посвященных деятельности российской внешней разведки. Так, благодаря экспериментам с материалами, средствами выразительности и новаторским подходом, им удалось соединить творческий полет и современные технологии обработки полиграфического золота", — отметил Иванов.
"На наш взгляд, такой литературно-художественный подход к теме отечественной разведки дает возможность ознакомиться со славными страницами истории СВР России", — добавил он.