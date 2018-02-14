В Москве представят новую книгу о российских разведчиках и их портреты

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) 21 февраля проведет в Москве два мероприятия, объединенные одной темой — история российской внешней разведки в лицах. Откроет мероприятия директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

В этот день состоится презентация второй части сборника очерков "Легендарные разведчики" из серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" и откроется выставка "Золотые страницы истории российской внешней разведки", которая представляет собой галерею художественных портретов выдающихся разведчиков.

"Писатель, дважды лауреат премии СВР России, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов представит свою новую книгу – это вторая часть уже ставшего популярным сборника очерков "Легендарные разведчики" из молодогвардейской серии "ЖЗЛ", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Читателям предстоит познакомиться с героями, которые прожили жизнь под грифом "секретно". Многих автор знал лично, вел задушевные беседы, и разведчики порой были очень откровенны. Потому очерки о судьбах этих удивительных людей станут для читателей настоящим открытием", — сказал он.

Логическим продолжением книжного повествования станет открытие выставки "Золотые страницы истории российской внешней разведки", которая представляет собой галерею художественных портретов разведчиков, сообщил Иванов. Идея создания экспозиции принадлежит группе ростовских художников под руководством Олега Тарасова. Куратором проекта стал президент "Национальной портретной галереи" Александр Осипов.

"Художники, познакомившись с биографиями легендарных разведчиков, вдохновились идеей создания произведений изобразительного искусства, посвященных деятельности российской внешней разведки. Так, благодаря экспериментам с материалами, средствами выразительности и новаторским подходом, им удалось соединить творческий полет и современные технологии обработки полиграфического золота", — отметил Иванов.

"На наш взгляд, такой литературно-художественный подход к теме отечественной разведки дает возможность ознакомиться со славными страницами истории СВР России", — добавил он.