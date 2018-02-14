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Безопасность

"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В

18:2014.02.2018
(обновлено: 18:48 14.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевой транспортный вертолет Ми-26 Т2Многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 Т2
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Самый большой в мире серийный транспортный вертолет очень скоро поступит в российские войска в качественно новом воплощении. С 2019 года предприятие "Росвертол" начнет выпускать легендарные Ми-26 в модификации Т2В. "Коровы", как эти машины привыкли называть летчики армейской авиации, станут более защищенными, получат современную электронную начинку, научатся ориентироваться в сложных погодных условиях. Как сообщили в холдинге "Вертолеты России", проект модернизации Ми-26 разрабатывали с учетом боевого опыта, приобретенного ВКС в Сирии. РИА Новости рассказывает об особенностях этой винтокрылой машины.

Универсальный тяжеловес

Ми-26 в мире современной транспортной авиации по праву считается настоящим гигантом. Под его восьмилопастным несущим винтом диаметром в 32 метра поместятся два ударных Ми-28. "Корова" без проблем берет на борт 82 десантника в полной боевой выкладке или 20 тонн груза. Такой же вес Ми-26 способен перевозить и на внешней подвеске. По своей грузоподъемности российский вертолет значительно превосходит все зарубежные аналоги. Американский тяжелый транспортник CH-53E Super Stallion, к примеру, поднимает в воздух до 15 тонн. Причем Ми-26, благодаря двум двигателям с суммарной мощностью 22,8 тысячи лошадиных сил, развивает скорость до 270 километров в час.

© РИА Новости / Павел ЛисицынСовместные российско-китайские учения "Мирная миссия-2013"
© РИА Новости / Павел Лисицын
Совместные российско-китайские учения "Мирная миссия-2013"

Неудивительно, что российские "коровы" востребованы везде, где нужно быстро доставить из точки "А" в точку "Б" что-нибудь очень тяжелое. Осенью 2009 года американский транспортный вертолет CH-47 Chinook Вооруженных сил США совершил вынужденную посадку под Кандагаром после того, как его обстреляли с земли талибы. Сначала машину попытались эвакуировать другим "Чинуком", однако тот не смог оторвать своего 12-тонного собрата от земли. И американцы, смирив гордыню, обратились с просьбой о помощи в транспортную компанию "Вертикаль-Т". Россияне быстро пригнали Ми-26Т, и тот, без особых усилий подняв CH-47 в воздух, пролетел с ним почти 110 километров до авиабазы США. Эвакуация обошлась американским военным в 650 тысяч долларов.

Рекорд белорусского силача: стронгмен на 20 метров протащил вертолет Ми-26
© Ruptly
Рекорд белорусского силача: стронгмен на 20 метров протащил вертолет Ми-26
Роль военного и гражданского грузчика для "коровы" далеко не единственная. На базе оригинального Ми-26, впервые взлетевшего 14 декабря 1977 года, были построены постановщики помех, топливозаправщики, пожарные и медицинские вертолеты, летающие командные пункты и другие машины. "Корова" — обладатель множества мировых рекордов. В частности, 27 сентября 1997 года вертолет поднял на высоту 6,5 тысячи метров аж 224 парашютиста. Армейские модификации Ми-26 воевали в Афганистане, Анголе, Нагорном Карабахе, Чечне. Их использовали как для доставки грузов, так и для эвакуации поврежденной техники и высадки тактических десантов.

Ми-26Т2В сохранит главные достоинства серийных военных машин и обретет ряд новых возможностей. Особого упоминания заслуживает перспективный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2. Он обеспечит пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. По сути, Ми-26Т2В получит полноценный автопилот, что значительно упростит для экипажа ориентирование в незнакомой обстановке.

Угроза с земли

При всех своих достоинствах, "корова" — слишком большая и не самая маневренная машина с очень "горячими" двигателями. Этот вертолет — желанная цель для операторов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) противника. За все время эксплуатации огнем с земли было сбито пять Ми-26. Самый трагичный инцидент произошел 19 августа 2002 года в Чечне. Борт 89, приписанный к армейской авиации Сухопутных войск, совершал перелет с аэродрома Моздок на базу федеральных сил в Ханкале. Вертолет перевозил офицеров, возвращавшихся к месту службы после отпуска, а также контрактников и солдат-срочников, летевших на смену сослуживцам, — всего 142 пассажира и пять членов экипажа. При заходе на посадку боевики-исламисты атаковали его ракетой ПЗРК "Игла". Борт рухнул прямо на минное поле и загорелся. Спастись удалось только экипажу и пятнадцати пассажирам.

© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкЛетно-тактические учения ВДВ в Псковской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Летно-тактические учения ВДВ в Псковской области

Вопросы уязвимости "коровы" от огня с земли призван решить новый бортовой комплекс обороны. В холдинге "Вертолеты России" сообщили, что он обеспечит надежную защиту от ракет с радио- и оптико-электронным наведением. Ми-26Т2В сможет вести полноценную радиоэлектронную борьбу. Какими именно средствами — не уточняется. Не исключено, что речь идет о комплексе "Витебск", уже обкатанном на вертолетах Ка-52 и Ми-8МТ. В Сети есть кадры испытаний этой системы на одном из полигонов под Ахтубинском в 2015 году. По вертолету Ми-8 с установленной на борту системой "Витебск" выпустили 20 зенитных ракет "Игла". Все они шли точно в цель, но на определенной дистанции резко меняли курс и уходили вверх. Ни одна в вертолет не попала.

Сколько Ми-26Т2В планирует закупить Минобороны, не раскрывается. На сегодняшний день в составе ВКС России, Пограничной службы ФСБ и войск Национальной гвардии значится чуть больше 50 вертолетов Ми-26 различных модификаций. Но многие специалисты уже сейчас говорят о хороших экспортных перспективах новой "коровы". Ранние варианты этих машин стоят на вооружении армий более десяти стран. В частности, в конце января 2018-го один вертолет Ми-26Т2 пополнил вертолетный парк ВВС Иордании, где проходит сейчас опытную эксплуатацию.

© Инфографика . Вертолет Ми-26Вертолет Ми-26
© Инфографика . Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26
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