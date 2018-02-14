"Вертолеты России" в 2018 году закончат модернизацию аэродрома "Северный"

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует в 2018 году завершить модернизацию аэродрома "Северный" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам в Приморье глава холдинга Андрей Богинский.

"В этом году мы предполагаем закончить модернизацию аэродрома "Северный" в Ростове-на-Дону. Все это направлено на обеспечение безопасности полетов, на замену оборудования, которое изношено, замену покрытия полос. Вся эта работа должна помочь холдингу увеличить объём выпуска продукции, лётных испытаний и качества", — сказал Богинский.

На аэродроме "Северный" проводятся летные испытания вертолетов компании "Роствертол". Предприятие производит гражданские и военные вертолеты серии Ми-26, военных Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".