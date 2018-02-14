Холдинг "Вертолеты России" хочет открыть сервисные центры в Бразилии и Перу

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует в 2018 году открыть сервисные центры в Бразилии и Перу, сообщил журналистам в Приморье глава холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.
В мае 2017 года начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов заявлял, что сервисный технический центр (СТЦ) для вертолетной техники в Бразилии уже создается и может начать работу в 2018 году.
Сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов в Перу планировалось открыть еще в 2017 году. Отмечалось, что его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный парк в состоянии летной годности, но и ремонтировать вертолеты российского производства, которые летают в небе стран соседей Перу