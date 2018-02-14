Холдинг "Вертолеты России" хочет открыть сервисные центры в Бразилии и Перу

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует в 2018 году открыть сервисные центры в Бразилии и Перу, сообщил журналистам в Приморье глава холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.

"Планируется (открыть центры), мы будем делать это в кооперации. На последней выставке в Сингапуре были подписаны соглашения с Таиландом и Камбоджей о начале организации такого рода работы. Это не быстро – это набор персонала, создание материально-технической базы, проверка партнера, передача документации, обучение персонала. Планируем продолжать расширять, в этом году будут открыты технические центры в Бразилии и Перу", — сказал Богинский.

В мае 2017 года начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов заявлял, что сервисный технический центр (СТЦ) для вертолетной техники в Бразилии уже создается и может начать работу в 2018 году.

Сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов в Перу планировалось открыть еще в 2017 году. Отмечалось, что его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный парк в состоянии летной годности, но и ремонтировать вертолеты российского производства, которые летают в небе стран соседей Перу