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Безопасность

Потопить "Форда". Чем угрожает России американский суперавианосец

08:0014.02.2018
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© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. FordАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Вадим Саранов. Соединенные Штаты форсируют испытания новейшего авианосца CVN-78 Gerald R. Ford, который уже обошелся американской казне в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Недавно командование ВМС США направило в Пентагон запрос с просьбой отменить ударные тесты авианосца. Это позволит ускорить испытания и вывести корабль на первое боевое патрулирование в 2022 году. О том, на что способен этот океанский монстр и почему США так торопятся бросить его на защиту демократии, в материале РИА Новости.

Пятьдесят лет без перезарядки

Ударные тесты проходят практически все новые типы кораблей ВМС США. Во время испытаний вблизи корабля производят взрывы, что позволяет оценить устойчивость корабельных систем к экстремальным боевым нагрузкам. Командование флота предлагает Пентагону отработать ударную испытательную программу на втором корабле серии авианосце John F. Kennedy, который планируют сдать ВМС в 2024-м. Между тем, по мнению американских военных экспертов, такая спешка может выйти флоту боком: "Форд" оснащен рядом принципиально новых систем, и никто не знает, как они поведут себя в тяжелых условиях.

Судно USS Little Rock, Нью-Йорк
© Фото : U.S. Navy/Martin Lockheed
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
Авианосец CVN-78 Gerald R. Ford заложен в 2009-м и сдан флоту в июне 2017 года. Корабли этой серии призваны заменить атомные авианосцы класса Nimitz, первый из которых вошел в состав ВМС США почти 43 года назад. Пожалуй, самая интересная инновация на "Форде" электромагнитная катапульта (EMALS). От традиционной паровой она отличается большей надежностью и "скорострельностью". В обычном режиме "Форд" обеспечивает до 160 взлетов и посадок в день, тогда как у "Нимица" этот показатель не превышает 140 самолетовылетов. Всего с момента сдачи флоту с палубы "Форда" уже произведено более 700 взлетов и посадок. Для повышения безопасности посадок на корабле используют "умный" турбоэлектрический аэрофинишер, управляемый компьютерами.

"Форд" получил новую ядерную установку — два реактора А1В суммарной тепловой мощностью около 700 мегаватт. Это на 25% больше, чем у атомных энергоустановок A4W "Нимица". Причем новый реактор может работать без перезарядки 50 лет что соответствует расчетному сроку службы корабля. Очевидно, это значительно сократит стоимость эксплуатации кораблей.

© Фото : U.S. Navy/Joshua J. WahlАвианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) в сухом доке
© Фото : U.S. Navy/Joshua J. Wahl
Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) в сухом доке

Другое решение, продиктованное соображениями экономии, максимально возможное внедрение систем автоматизации, благодаря чему экипаж и численность авиационного персонала удалось сократить на 500-900 человек. Всего США планируют построить 10-12 авианосцев этого класса, первые три — Gerald R. Ford, John F. Kennedy и Enterprise — должны вступить в строй до 2027 года. Основу авиакрыла новых кораблей составят истребители-бомбардировщики F-35, F/A-18E/F Super Hornet, палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye, самолеты РЭБ EA-18G и многоцелевые вертолеты MH-60R/S.

Авианосный голод

Спешка с вводом "Форда" в состав сил постоянной готовности без проведения полного цикла испытаний может быть обусловлена "авианосным голодом", который в последние годы испытывает флот Соединенных Штатов. По американским законам, ВМС США должны располагать 11-ю авианосцами. Формально после сдачи "Форда" американцам удалось закрыть существовавшую несколько лет брешь (с декабря 2012-го по июнь 2017-го у флота США было только десять авианосцев), однако полной готовности корабль достигнет лишь к 2021-2022 годам. Ударные испытания, которые предлагают отменить адмиралы, могут сдвинуть срок еще как минимум на два года. Между тем 11 авианосцев вовсе не предел мечтаний флотских стратегов.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Немецкие СМИ: российский "Циркон" опасен для американских авианосцев
"У американцев есть планы по использованию 12 авианосных ударных групп — прежде всего, они нужны для контроля морских торговых путей, рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Часть этих групп будет в ремонте, часть обеспечит оперативную готовность авиационных крыльев, но ядро в составе 7-9 АУГ должно находиться в полной готовности".

По словам Мураховского, наибольшую активность американские авианосные соединения проявят в районах с самым плотным морским трафиком — в Тихоокеанском регионе, Северной Атлантике, Красном море. Как и прежде, АУГ предстоит решать экспедиционные задачи обеспечивать поддержку морской пехоты, десантно-штурмовых и сухопутных сил на удаленных театрах военных действий. Однако в самих Штатах авианосцы все чаще подвергаются критике, в том числе в связи с заоблачной для бюджета ценой. Кроме того, с появлением новых противокорабельных ракет, к которым относятся и российские гиперзвуковые "Цирконы", неуязвимость американских плавучих аэродромов вызывает все больше сомнений. Правда, эксперты считают, что недооценивать возможности и опасность авианосцев нельзя. 

© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman Anna WadeАмериканская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman Anna Wade
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане

"Конечно, американские авианосцы представляют для нас угрозу, особенно на Дальнем Востоке, где у нас общая с США водная граница, считает Мураховский. Также нельзя забывать, что авианосные ударные группы могут выполнять противолодочные задачи, и нам необходимо принимать меры для безопасного развертывания стратегических ракетоносцев в Охотском море и Атлантике. Для того чтобы вывести из строя современный авианосец, нужна целая совместная операция — с участием ВМФ, орбитальной группировки и авиации. То есть это очень серьезный противник".

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