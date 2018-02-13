Программа вооружений пока не подписана, сообщил Песков

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госпрограмма вооружений РФ пока не подписана, как только это произойдет, Кремль даст соответствующее сообщение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не выпускали соответствующий документ, вы знаете, что она дорабатывалась по различным ведомствам. Мы дадим соответствующее сообщение, как только документ будет подписан", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, подписана ли программа вооружений на 2018-2028 годы.

Нынешний год станет первым годом реализации новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 триллионов рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ.