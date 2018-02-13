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Безопасность

Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 километров в Тамбовской области

12:4013.02.2018
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© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкВоеннослужащие Западного военного округа. Архивное фотоВоеннослужащие Западного военного округа. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Военнослужащие спецназа Западного военного округа, дислоцированного в Тамбовской области, совершили комплексный 50-километровый марш-бросок в сложных климатических условиях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

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"Группы спецназа вертолетами армейской авиации были доставлены в различные места в радиусе 50 километров от точки сбора. Высадка проходила на неподготовленные площадки со сверхмалых высот. Военнослужащим предстояло в кротчайший срок преодолеть 50-километровый маршрут с выполнением задач в заданных точках", — говорится в сообщении.

Сообщается, что каждая группа должна была выполнить 10 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенным к боевым. Выполнение упражнений контролировали специально назначенные офицеры.

Для совершения марш-броска с решением всех задач отводилось не более суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимой местности и выполнении всех упражнений и заданий. Все военные действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 килограммов.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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sever.703916
Не перевелась ещё шестнадцатая бригада на Руси!!! :)
14:34
13.02.2018
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