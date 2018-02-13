Бомбардировщики Су-34 ЗВО выполнили ночные бомбометания

ВОРОНЕЖ, 13 фев — РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, отработали бомбометания в дневное и ночное время, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области, на полигоне Погоново отработали практические бомбометания в дневных и ночных условиях", — сказал он.

Отмечается, что экипажи осуществили перелет на дальность более тысячи километров. В ходе выполнения задач лётчики применили комплексы радиоэлектронного подавления "Хибины", что позволило им преодолеть систему ПВО условного противника.

"Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с различных высот от 500 до 1100 метров по наземным целям, имитирующим бронетехнику и инженерные укрепления условного противника. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля", — добавил начальник пресс-службы ЗВО.

Мугинов уточнил, что в учениях приняли участие более 30 экипажей бомбардировщиков Су-34 и военнослужащие инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.