Российские и белорусские военные проведут совместную штабную тренировку

МИНСК, 13 фев — РИА Новости. Совместная штабная тренировка военнослужащих ВВС и войск ПВО Белоруссии и оперативной группы 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации пройдет с 13 по 15 февраля, сообщает Белорусская военная газета (официальный печатный орган Минобороны).

"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2017/2018 учебный год в период с 13 по 15 февраля пройдет совместная штабная тренировка. В мероприятии примут участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции Региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО обеих стран в рамках функционирования Единой региональной системы противовоздушной обороны.