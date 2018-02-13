"Град Свияжск" и "Великий Устюг" выполнили первые в 2018 году стрельбы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Град Свияжск" и "Великий Устюг" поразили цели на первых в 2018 году артиллерийских стрельбах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) Каспийской флотилии (Кфл) "Град Свияжск" и "Великий Устюг" успешно выполнили первые в этом году артиллерийские стрельбы", — сказал он.

По словам Астафьева, стрельба велась из артиллерийских установок по различным видам мишеней, в том числе по целям, сбрасываемым на парашюте. Для их поражения использовалась универсальная корабельная артиллерийская установка А190 "Универсал" и двухавтоматная автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт".