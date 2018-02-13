Разведчики ВВО приступили к учениям по поиску и ликвидации "террористов"

ХАБАРОВСК, 13 фев — РИА Новости. Масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений стартовал в Восточном военном округе, к учениям привлечено более двух тысяч разведчиков, сообщает пресс-служба округа во вторник.

"На полигонах ВВО в Бурятии, Забайкалье, на Камчатке, Сахалине, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений. Привлечено более двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски "террористов" будут проходить в местностях с различным рельефом, для поисков применят радиолокационные станции разведки, а также беспилотные летательные аппараты.

Разведчики организуют засады, установят взрывные устройства на пути следования техники. Военнослужащие отработают скрытный подход и штурм зданий, имитирующих командные пункты и узлы связи "противника". Кроме того, пройдут занятия по огневой, тактической и физической подготовке, а также вождению техники.