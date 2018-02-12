Украинских шпионов будет ждать самое тяжелое наказание, считает генерал ФСБ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинские шпионы, нарушающие законы РФ, не должны ждать особого отношения от ФСБ России, они будут привлекаться к уголовной ответственности по самым "тяжелым" статьям, заявил РИА Новости в понедельник член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил в понедельник о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, который целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. В сообщении ЦОС ФСБ отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

"Я прекрасно понимаю, что мы с этими вещами будем сталкиваться постоянно. И это не первый и не последний случай, когда представители Украины ведут разведывательную деятельность против РФ. Слава Богу, что мы дело имеем пока исключительно только с такими латентными формами шпионажа, а не с террористическими действиями, которые в принципе не исключены тоже. Поэтому, мне думается, что ФСБ свою работу выполняет", — сказал Михайлов.

Он отметил, что со шпионами "нечего церемониться". "Есть правила игры, по которым все должны играть. Естественно, если человек нарушает законы РФ, он будет привлекаться к уголовной ответственности по самым "тяжелым" статьям", — подчеркнул генерал.

По его словам, подобные факты "будут теперь на потоке". "Мы прекрасно понимаем, что наступает период, когда люди, которые проживают в Крыму, не согласные с присоединением Крыма, они вполне в состоянии вести такого рода работу", — пояснил Михайлов.

Вопрос, по его мнению, заключается в другом: что такого украинские шпионы могут украсть о состоянии частей и соединений? "В принципе сегодня многие вещи являются открытыми — места дислокации, приблизительная численность личного состава", — констатировал эксперт.

Он полагает, что в Крыму есть определенная категория людей, которые хотят получить индульгенцию украинских властей.

"Возможно, вынашивают планы переехать на Украину, а для этого надо иметь соответствующие финансовые ресурсы, зарекомендовать себя человеком, который принес какую-то пользу украинским специальным службам", — добавил генерал.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.